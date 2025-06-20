Зачитан приговор сотрудникам «Abzas Media»

Завершился судебный процесс по уголовному делу сотрудников «Abzas Media».

Как передает АПА, сегодня на процессе под председательством судьи Расима Садыхова в Бакинском суде по тяжким преступлениям обвиняемые выступили с последним словом.

Затем на суде был зачитан приговор.

Решением суда Ульви Гасанли приговорен к 9 годам, Севиндж Вагифгызы (Аббасова) – к 9 годам, Мухаммед Кекалов – к 7 годам и 6 месяцам, Наргиз Абсаламова – к 8 годам, Хафиз Бабалы – к 9 годам, Эльнара Гасымова – к 8 годам, Фарид Мехрализаде – к 9 годам лишения свободы.