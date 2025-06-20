Рахман Гаджиев выступил перед иностранными дипломатами с лекцией на тему «Ренессанс Азербайджана в меняющемся мире»

Председатель правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев выступил с лекцией под названием «Ренессанс Азербайджана в меняющемся мире» в рамках специальной сессии с участием делегации молодых дипломатов.

Лекция состоялась в Университете АДА в рамках «Программы внешней политики», организованной Агентством помощи международному развитию (AIDA), действующим при Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики.

В своём выступлении Рахман Гаджиев отметил структурную трансформацию международного порядка — возвращение межгосударственных войн, ослабление глобальных институтов и формирование многополярного мира, характеризующегося стратегической неопределённостью и технологическим соперничеством.

На этом фоне он представил Азербайджан как пример стратегической гибкости и активного участия в мировых процессах, а не как пассивного наблюдателя.

В выступлелении подчёркивалось, что недавние достижения Азербайджана — включая освобождение Карабаха от армянской оккупации, стремительное восстановление, широкомасштабные операции по разминированию и устойчивую политическую и экономическую стабильность — не являются случайными, а представляют собой прямой результат целенаправленной и дальновидной государственной политики под руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева.

«Немногие страны продемонстрировали такую способность к манёвру, адаптации и извлечению пользы из перемен», — отметил Р.Гаджиев, подчеркнув роль сильных политических институтов, национального единства и способности страны проводить гибкую, основанную на национальных интересах внешнюю политику.

Он также отметил, что история успеха Азербайджана предоставляет ценные уроки для малых и средних государств, пытающимся адаптироваться к новым условиям глобальной трансформации.

Мероприятие вызвало большой интерес у участников, которые приняли активное участие в обсуждении роли государственного управления, регионального лидерства и долгосрочного планирования в условиях нестабильной международной среды.

Следует отметить, что мероприятие собрало около 30 дипломатов, представляющих страны Америки, Африки, Европы и Азии. Выполняя роль дипломатического моста между континентами, «Программа внешней политики» объединяет дипломатов со всего мира, способствуя диалогу, обмену опытом и содержательным дискуссиям по вопросам глобальной геополитической динамики.

С момента запуска в 2018 году программа представляет собой уникальную платформу для профессионального обмена и межрегионального взаимопонимания.

Рахман Гаджиев участвует в программе в качестве лектора уже четвёртый год подряд.