Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил мечеть Султанахмет в Стамбуле.

Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях.

"Я посетил Голубую мечеть [Султанахмет] в Стамбуле", - написал он.

Отметим, что сегодня Пашинян находится в Турции с визитом по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Пашиняна в поездке сопровождают глава МИД Арарат Мирзоян, заместитель главы МИД Ваан Костанян, вице-спикер парламента, специальный представитель Армении в процессе нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.

Позже сегодня в Стамбуле состоится встреча Пашиняна с турецким лидером.