Пашинян посетил мечеть Султанахмет в Стамбуле
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил мечеть Султанахмет в Стамбуле.
Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях.
"Я посетил Голубую мечеть [Султанахмет] в Стамбуле", - написал он.
Отметим, что сегодня Пашинян находится в Турции с визитом по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Пашиняна в поездке сопровождают глава МИД Арарат Мирзоян, заместитель главы МИД Ваан Костанян, вице-спикер парламента, специальный представитель Армении в процессе нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.
Позже сегодня в Стамбуле состоится встреча Пашиняна с турецким лидером.
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