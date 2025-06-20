Израиль нанес удары по десяткам военных объектов в Тегеране

Израильские ВВС в ночь на пятницу нанесли серию ударов по ядерному исследовательскому центру и десяткам военных объектов в Тегеране, сообщила пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ее цитирует газета Times of Israel.

По данным военных, в бомбардировках участвовало более 60 истребителей, которые сбросили 120 боеприпасов.

«Среди целей были военные промышленные объекты, производящие компоненты ракет, и объекты по производству сырья, используемого для литья ракетных двигателей», - говорится в заявлении.