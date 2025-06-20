В Баку начался судебный процесс по уголовному делу вице-президента французской компании SAUR

В Баку начался суд по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении вице-президента французской компании SAUR с миллиардным оборотом Анасса Дерраза.

На процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фарида Намазова участвовали переводчики, владеющие как английским, так и французским языками.

Согласно анкетным данным обвиняемого, он родился в 1984 году в Марокко, является гражданином Франции и Марокко, женат, имеет двоих детей, является вице-президентом прошедшей регистрацию в Дубае компании SAUR.

Обвиняемый обратился с просьбой о прекращении уголовного дела, возвращении его на стадию предварительного расследования и сообщил, что в течение 11 месяцев не работает. Он отметил, что его дети находятся в Дубае, и он хочет поехать к своим детям.

Адвокат выразил согласие с позицией своего подопечного.

Затем судьи удалились на совещание. По возвращении они огласили решение, в котором отмечалось, что оснований для приостановления или прекращения уголовного дела нет.

Уголовное дело передано в суд для расследования. Судебное заседание назначено на 3 июля.

Отметим, что Службой гобезопасности Азербайджана Анассу Дерразу предъявлено обвинение по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем, совершенная в значительном размере) и 32.5, 311.3.3 (получение взятки (пассивное взяточничество), совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса АР.

Напомним, что экс-глава Службы охраны президента Франции Александр Беналла и вице-президент французской компании SAUR с миллиардным оборотом Анасс Дерраз обвиняются в получении взяток в крупных размерах и совершении других преступных деяний в обмен на снятие в 2018 году международных санкций с активов российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова.

Согласно информации, Ахмедов перевел часть денежных средств в размере нескольких миллионов долларов на счет Дерраза в AL HILAL BANK и на счет Беналла в BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC SC PAR.

Дерраз привлечен к ответственности в Азербайджане, ему запрещен выезд из страны, а в Интерпол подано обращение об объявлении Беналла в международный розыск.

Источник: Report