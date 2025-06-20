В суде разоблачено намерение «объединить с Арменией» некогда оккупированные территории Азербайджана

20 июня продолжилось заседание судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, ее насильственное удержание и других многочисленных преступлений Армении против Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, проходящем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева и с участием судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

На судебном заседании Бако Саакян, который был «руководителем» самопровозглашенной структуры, созданной на суверенных территориях Азербайджана, которые некогда были оккупированы Арменией, в 2007-2020 годах, ответил на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой.

Обвиняемый заявил, что в 2007 году «министром обороны» так называемого режима был Сейран Оганян. Позже он был назначен начальником генерального штаба вооруженных сил Республики Армения. Его сменил генерал Мовсес Акопян в самопровозглашенном режиме. Затем М. Акопян был назначен начальником генштаба вооруженных сил Армении. На этот раз должность «министра обороны» в так называемом режиме занял Левон Мнацаканян. Затем последовательность была следующей: Карен Абрамян, Джалал Арутюнян и Микаэл Арзуманян.

Обвиняемый заявил, что в пресловутом режиме «должности» «министра обороны» и «командующего армией» были одинаковыми и занимались одним человеком.

Б. Саакян заявил, что «руководство» так называемой структуры не имело власти над «вооруженными силами».

По его словам, в то время, когда он был «руководителем» так называемого режима, министры обороны Армении и начальники генштаба вооруженных сил посещали суверенные территории Азербайджана, которые некогда были оккупированы, и встречались с ним.

Суд выслушал мнение Б. Саакяна, высказанное в 2015 году и опубликованное в армянской прессе. Согласно изученному документу, Б. Саакян заявляет: «Мы в конечном итоге стремимся к объединению с Арменией. Мы живем с этим большим желанием, но время еще не пришло».

Обвиняемый подтвердил, что использовал такие выражения в ответ на вопрос прокурора относительно расследуемого документа. Он сказал: «Я заявлял, что когда придет время и будут более благоприятные условия, мы реализуем и эту цель (имеется в виду идея объединения некогда оккупированных территорий Азербайджана с Арменией - ред.)».

Отвечая на вопросы об азербайджанцах, попавших в плен и удерживаемых в заложниках, Б. Саакян сказал, что в первые годы войны - до 1994 года часть этих людей удерживалась армянскими командирами. Он утверждал, что после формирования «институтов» в так называемом режиме количество случаев пыток и бесчеловечного обращения с пленными и заложниками сократилось, а затем и вовсе не наблюдалось.

Он заявил, что оружие для так называемого режима было предоставлено армянскими ВС и что в арсенале «армии» так называемого режима не было ракет «Искандер М», «Точка-У» и других подобных разрушительных вооружений. Обвиняемый признал, что одна из воинских частей ПВО, включая ракетный комплекс «С-300», была размещена в Шуше. Он сказал, что его согласие не требовалось для размещения этих ракет, его дали только «местные органы управления».

В своих показаниях Б. Саакян, отвечая на вопросы о событиях, имевших место в 2016 году, условно названных Апрельскими боями, пояснил, кто руководил в то время операциями. Выяснилось, что тогда операциями с армянской стороны руководили министр обороны Армении, генерал-полковник Сейран Оганян, начальник генштаба вооруженных сил Армении, генерал-полковник Юрий Хачатуров и генерал-лейтенант Левон Мнацаканян, командующий крупнейшим вооруженным формированием вооруженных сил Армении - «армией» так называемого режима.

Сообщив, что одним из первых, кто связался с ним в момент инцидента, был министр обороны Армении Сейран Оганян, он добавил: «Я также получал оперативную информацию от их «армии обороны» (имеется в виду крупнейшее вооруженное формирование армянских вооруженных сил, т.е. «армия» так называемого режима - ред.). Я отметил несколько вопросов, которые тогда возникли. В то же время, я поднял вопрос об оказании неотложной медицинской помощи в связи с ситуацией на этой территории. Я сказал, что раненых много и нам нужны дополнительные медицинские машины. Он (Сейран Оганян - ред.) сказал мне по телефону, что премьер-министр Республики Армения свяжется с тобой в ближайшее время».

Обвиняемый сказал, что позже он говорил с премьер-министром Армении Овиком Абраамяном, а затем с другими должностными лицами, и добавил: «Позже я получил информацию от разных министров и уполномоченных лиц. Мы определили, какие предметы первой необходимости нам нужны. Как правило, они удовлетворяли мои просьбы».

Б. Саакян отметил, что он также говорил с начальником генштаба вооруженных сил Армении Юрием Хачатуровым во время Апрельских боев.

Обвиняемый сказал, что Армения и пресловутый режим провели совместные обсуждения относительно результатов Апрельских боев.

Следующим документом, изученным в суде, стала информация, ранее распространенная в СМИ. В указанном материале говорилось, что Бако Саакян дал согласие на участие в заседании следственной комиссии, созданной в Национальном собрании Армении в связи с Апрельскими боями.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя, подсудимый подтвердил данную информацию. Он заявил, что после Апрельских боев в Армении была создана следственная комиссия. Ее председателем был глава Постоянной комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян: «На заседании этой комиссии на различные вопросы отвечали как военные, так и гражданские лица. Комиссия направила мне приглашение, поскольку не имела права заставить меня участвовать в ее заседании».

Подсудимый добавил, что дал подробные ответы на все вопросы следственной комиссии.

Отвечая на вопрос, почему следственная комиссия по боям, произошедшим на территории Азербайджана, была создана именно в Армении, Бако Саакян пояснил: «Создание следственной комиссии в Национальном собрании Армении было нормальным, поскольку речь шла об операции, проводимой вооруженными силами Армении».

Следующим документом, изученным в суде, стали сведения о визите Бако Саакяна в декабре 2019 года совместно с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на некогда оккупированные территории Азербайджана, их встречах с военнослужащими, ознакомлении с бытовыми условиями.

Отвечая на вопрос прокурора, подсудимый объяснил визит Н. Пашиняна к военнослужащим на оккупированных азербайджанских территориях тем, что премьер-министр Армении является основным лицом в вооруженных силах Армении, и добавил: «Во время большинства подобных визитов также посещались вооруженные формирования».

В своих показаниях Бако Саакян подтвердил, что среди сражавшихся против Азербайджана были и иностранные граждане, однако утверждал, что они не были наемниками. Он добавил, что эти лица прибыли на оккупированные территории Азербайджана через Армению.

Отвечая на вопрос о гражданстве этих лиц, Б. Саакян сказал: «География их стран была широкой - от Ближнего Востока до Канады».

Подсудимый также ответил на вопрос о минировании территорий в период его «руководства» самопровозглашенным образованием. Он заявил, что лица, занимавшиеся минированием, не были обязаны сообщать ему об этом.

«Они не были обязаны информировать меня до или после проведения этих работ. Это осуществлялось в рамках утвержденного плана работ», - добавил он.

Подсудимый также дал показания по вопросам, связанным с незаконной эксплуатацией природных ресурсов на территориях Азербайджана, находившихся под оккупацией Армении.

Он сообщил, что не имел отношения к компании, занимавшейся разработкой месторождения золота в Кяльбаджаре: «Мы знали, что там действует компания, зарегистрированная в Армении».

Подсудимый отметил, что предложение о начале деятельности горнодобывающей компании вызвало у них большой энтузиазм: «Потому что речь шла о масштабных инвестициях».

Бако Саакян сообщил, что компания Karabakh Telecom была создана за счет крупных инвестиций ливанского бизнесмена.

Он заявил, что обладал лишь поверхностной информацией о столкновениях в Товузе 12 июля 2020 года.

Что касается начавшейся 27 сентября того же года 44-дневной войны, бывший «руководитель» сообщил, что участвовал в различных переговорах, направленных на прекращение боевых действий: «Я старался быть полезным в рамках своих возможностей. В рамках таких обсуждений мы встречались с Араиком Арутюняном».

В этот момент в суде было изучено очередное доказательство. Согласно представленному документу, состоялась встреча бывших президентов Армении и так называемого режима. Среди участников встречи были Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян.

Отвечая на вопрос прокурора, Бако Саакян заявил: «У нас (имеется в виду он и Аркадий Гукасян - ред.) была встреча в Карабахе с бывшими президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Мы также встречались с Николом Пашиняном. Эта встреча состоялась в марте 2021 года».

В суде было исследовано очередное доказательство - документ, касающийся встречи, состоявшейся 20 сентября 2022 года между гражданином Армении Рубеном Варданяном (в настоящее время обвиняемым в Азербайджане по множеству уголовных дел), Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном. Во время встречи обсуждался ряд вопросов, включая так называемую «безопасность» самопровозглашенного режима, «сохранение Карабаха как армянской земли» и его «развитие».

Бако Саакян также ответил на вопрос прокурора, касающийся утверждения о «сохранении самопровозглашенного режима как армянского». Он заявил, что «этот вопрос в разные периоды являлся одной из наших стратегических целей». По его словам, под «сохранением как армянской земли» подразумевалось «продолжение существования самопровозглашенного режима», а в последующий период - «его объединение с Арменией».

Судебный процесс продолжится 21 июня.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.