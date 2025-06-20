Иреван не считает, что процесс делимитации границы с Азербайджаном застопорился

Иреван не считает, что процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном застопорился.

Об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил в интервью Sputnik Армения на полях Петербургского международного экономического форума.

«Контакты есть, однако процесс достаточно сложный. Соответственно, необходимы определенные подготовительные работы, которые на самом деле сейчас проводятся. Но я бы не давал оценок по поводу того, замедлился или ускорился процесс», – сказал вице-премьер Армении.

По его словам, процесс делимитации подразумевает очень много действий, объемной работы, чем стороны и заняты.

При этом конкретной даты новой встречи комиссий по делимитации на данный момент нет. Однако есть утвержденный документ, который регламентирует, устанавливает нормы взаимодействия, добавил Григорян.

Напомним, 16 января 2025 г. по итогам очередной встречи комиссий под руководством вице-премьеров Армении и Азербайджана – Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева – стороны определили новый участок для делимитации границы. Они согласились начать комплекс работ по делимитации госграницы с северного участка – с района точки стыка границ Армении, Азербайджана и Грузии, и далее в южном направлении – с севера на юг, до границы Армении и Азербайджана с Ираном.