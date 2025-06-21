 5% от суммы штрафов, применяемых сотрудниками полиции, будут направляться на счет для их соцзащиты | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

5% от суммы штрафов, применяемых сотрудниками полиции, будут направляться на счет для их соцзащиты

First News Media13:15 - Сегодня
5% от суммы штрафов, применяемых сотрудниками полиции, будут направляться на счет для их соцзащиты

От общей суммы штрафов, применяемых сотрудниками полиции в связи с допущенными правонарушениями, 5% будут направляться на казначейский счет, созданный для их социальной защиты.

Как сообщает Report, предложенные поправки в закон «О полиции» были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

В документе указано, что 5% от средств, перечисленных в государственный бюджет в ходе предварительного расследования для возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями, расследуемыми органами полиции, а также 5% от сумм, поступивших в бюджет в связи с освобождением лиц от уголовной ответственности в порядке, установленном Уголовным кодексом, по делам, находящимся в производстве этих органов, будут направляться на казначейский счет органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

Сообщается, что порядок использования этих средств будет определяться органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Для информации отмечается, что аналогичная норма отражена и в статье 39 закона «О прокуратуре».

Представленный документ после обсуждений был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

Поделиться:
1024

Актуально

Общество

Какой будет погода в Баку завтра?

Xроника

Муса Шекилиев освобожден от должности главы ИВ Гахского района

Общество

Представители дипломатического корпуса ознакомились с городом Шуша - ФОТО - ...

Общество

PASHA Property Management: Место, куда возвращаются с радостью - ФОТО

Общество

Закончилась VI промо-выставка местных компаний при поддержке Kapital Bank - ФОТО

В Билясуваре столкнулись автомобиль и пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие - ФОТО

Инцидент на стройке с рухнувшей стеной: ранее компанию уже обвиняли в нарушениях - ВИДЕО

Представители дипломатического корпуса ознакомились с городом Шуша - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Этой ночью два столичных поселка останутся без света

Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег

Суд по делу Назрин Мансурлу: Врач причинил смертельные переломы и выписал домой

Стала известна причина аварии на магистральном водопроводе Огуз-Габала-Баку - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Закончилась VI промо-выставка местных компаний при поддержке Kapital Bank - ФОТО

Сегодня, 16:55

МИД Азербайджана и Иордании обеспокоены ростом напряженности в регионе - ФОТО

Сегодня, 16:45

Президент ПФЛ будет вновь прооперирован

Сегодня, 16:35

В Билясуваре столкнулись автомобиль и пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 16:20

Скончалась Валентина Талызина – звезда «Иронии судьбы» и «Афони»

Сегодня, 16:15

Глава МИД Израиля назвал три цели еврейского государства в отношении Ирана

Сегодня, 16:10

Муса Шекилиев освобожден от должности главы ИВ Гахского района

Сегодня, 16:00

Инцидент на стройке с рухнувшей стеной: ранее компанию уже обвиняли в нарушениях - ВИДЕО

Сегодня, 15:55

Представители дипломатического корпуса ознакомились с городом Шуша - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:45

На суде доказан факт незаконного заселения на некогда оккупированных Арменией территориях Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 15:40

Награждена группа госслужащих Азербайджана

Сегодня, 15:35

В Иране при израильском ударе погибли ученый-ядерщик и его жена

Сегодня, 15:25

Агентство MEDIA выделило финансовую помощь online-изданиям - СПИСОК

Сегодня, 15:20

Какой будет погода в Баку завтра?

Сегодня, 15:15

Бывшего главу армянских сепаратистов в Карабахе могут арестовать в Армении

Сегодня, 15:10

В Стамбуле прошли совместные военные игры для слушателей Национальных университетов обороны Азербайджана и Турции - ФОТО

Сегодня, 15:00

Новые власти Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада

Сегодня, 14:55

«Турция не допустит нового порядка Сайкса-Пико в регионе»: Эрдоган призвал исламский мир к сплочению на фоне вызовов

Сегодня, 14:50

Пашинян считает желательным открытие консульства Армении в Турции

Сегодня, 14:45

Депутат: Развлекательный туризм в Азербайджане поможет созданию новых рабочих мест

Сегодня, 14:40
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00