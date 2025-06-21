В этот день в Баку будут курсировать экспресс-автобусы

В Баку 21 июня пройдёт крупный турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.

В связи с этим для удобства зрителей будет организовано дополнительное транспортное сообщение.

Как передает 1news.az, будут курсировать экспресс-автобусы от Baku Crystal Hall до станции метро «Ичеришехер».

С 22:00 до 01:30 автобусы будут отправляться каждые 10 минут от специальной остановки возле Baku Crystal Hall.

Проезд на экспресс-автобусах будет бесплатным.

Кроме того, в ночь с 21 на 22 июня режим работы Бакинского метрополитена будет продлён до 02:00.

Следует отметить, что с полуночи (00:00) вход в метро будет возможен только со станции «Ичеришехер».