Посол Молдовы: Карабах стал символом единства и процветания для азербайджанского народа

Я очень впечатлен сегодняшней поездкой в Карабах, поскольку стал свидетелем значительного прогресса, достигнутого за короткое время в трех городах – Лачине, Шуше и Агдаме.

Об этом региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ заявил посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко в ходе поездки представителей дипломатического корпуса в освобожденный от оккупации Агдам.

«Очень приятно видеть созданную инфраструктуру, построенные для местного населения объекты. Это говорит о том, что Азербайджанская Республика заботится о людях, которые исторически жили в этих местах. Мы видим, что в этот регион вернулись жизнь и мир. Карабах стал символом единства и процветания для азербайджанского народа», — сказал посол.