Иран продлил отмену всех авиарейсов до 22 июня

Власти Ирана решили продлить закрытие воздушного пространства республики до 22 июня.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, все внутренние и международные рейсы отменены до 14:00 по местному времени (14:30 по Баку - ред.) 22 июня.

Напомним, эскалация конфликта началась в ночь на 13 июня, когда Израиль инициировал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки Исламская Республика осуществила ответный удар. В последующие дни противостояние продолжилось серией взаимных атак, приведших к человеческим жертвам и разрушениям инфраструктуры с обеих сторон. Взаимные удары продолжаются.