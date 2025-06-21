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Житель Баку пострадал от онлайн-мошенников при попытке взять кредит - ВИДЕО

First News Media09:15 - Сегодня
Житель Баку пострадал от онлайн-мошенников при попытке взять кредит - ВИДЕО

Житель Баку стал жертвой мошенников, пытаясь оформить онлайн-кредит.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, Гасан Мамедов утверждает, что в прошлом году нашел страницу в одной из социальных сетей, предлагающую оформление кредита, и отправил туда фотографию своего удостоверения личности.

Позже мужчина понял, что попал на мошенников, и удалил отправленное фото из переписки. Однако это не помогло избежать неприятных последствий.

По словам Г.Мамедова, злоумышленники использовали его удостоверение личности для мошенничества в отношении других граждан.

По данному факту, как заявил старший инспектор пресс-службы Министерства внутренних дел лейтенант полиции Эльбрус Ибрагимов, начато расследование.

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