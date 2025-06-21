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Президент Грузии помиловал 37 человек

First News Media21:25 - Сегодня
Президент Грузии помиловал 37 человек

Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 37 человек.

Об этом сообщила администрация грузинского лидера.

"Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 37 человек. Помилование коснулось 29 человек, отбывающих наказание вне тюрьмы, и пяти, отбывающих наказание в тюрьмах, а трем людям сняли судимость", - говорится в сообщении.

Исполнение эксклюзивных прав и полномочий, которыми наделен президент Грузии конституцией, основано на принципе гуманизма и интересах государства, добавили в администрации.

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