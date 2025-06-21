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Путин: у МАГАТЭ нет данных о том, что Иран пытался создать ядерное оружие

First News Media10:45 - Сегодня
Путин: у МАГАТЭ нет данных о том, что Иран пытался создать ядерное оружие

Данных о попытках создания Ираном ядерного оружия у МАГАТЭ нет, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Иран неоднократно заявлял, что не стремится к созданию ядерного оружия. Никаких признаков создания ядерного оружия и доказательств этого у МАГАТЭ тоже нет», - сказал российский лидер.

По словам Путина, принятие в Иране фетвы, запрещающей этой стране разработку ядерного оружия, имеет большое значение. Он отметил, что Иран является исламской страной со своими правилами. «Напомню, что Иран принял фетву, запрещающую иметь ему ядерное оружие. И это имеет большое значение», - сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что Иран имеет право на развитие гражданской ядерной программы и использование атомных технологий в мирных целях.

«Иран имеет право на программы использования ядерных технологий в мирных целях», - сказал глава российского государства. По его словам, Россия готова оказывать Ирану, «как и в прежние годы, необходимую помощь и поддержку» в развитии мирного атома.

Путин заявил, что Россия сохраняет приверженность позиции о нераспространении ядерного оружия.

«Позиция РФ заключается в том, что мы против распространения оружия массового уничтожения за счет какой бы то ни было страны в мире, включая Иран», - сказал российский лидер.

Источник: ТАСС

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