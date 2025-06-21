Посол Франции: Шуша - символ искусства и культуры Азербайджана

Шуша - это тот город, который позволяет понять азербайджанскую культуру.

Об этом, отвечая на вопрос Report заявила посол Франции в Азербайджане Анн Буайон.

«Действительно, испытываю огромное чувство радости, находясь здесь. Знаю, что Шуша занимает особое место для Азербайджана, поскольку этот город является символом культуры и искусства. Кроме того, Шуша подарила миру много известных людей», - сказала она.

Буайон также подчеркнула, что восхищена темпами строительно-восстановительных работ, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.