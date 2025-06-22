Число жертв теракта в Дамаске выросло до 20 - ОБНОВЛЕНО

Стало известно о жертвах теракта в церкви в районе Дувейла в Дамаске.

Соответствующий пост появился на странице телеканала Syria TV в X (ранее — Twitter).

По предварительным данным, свыше 20 человек погибли в результате атаки террориста. Он привел в действие взрывное устройство во время богослужения.

20:50

По меньшей мере 5 человек погибли, около 30 получили ранения в результате теракта в христианской церкви, расположенной в восточной части Дамаска.

Как сообщил телеканал Al Hadath, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, проникший в храм.

Нападение было совершено в квартале Дувейла, где проживает христианское население. Полиция оцепила район происшествия, к месту прибывают кареты скорой помощи, которые увозят раненых.

Источник: ТАСС