ВВС Израиля начали новую серию атак на военные объекты в Иране

Израильские военно-воздушные силы начали осуществлять еще одну серию ударов по военным целям на западе Ирана.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме того, "утром ВВС атаковали ракетные пусковые установки в Иране, готовые к запуску [ракет] в сторону территории Государства Израиль, а также солдат иранских вооруженных сил", продолжили в пресс-службе, отметив, что удары были нанесены также по "пусковым установкам, которые некоторое время назад были использованы для запусков ракет в сторону территории Государства Израиль".