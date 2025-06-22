Члены комитета по нацбезопасности парламента Ирана выступили за выход из ДНЯО

Большинство членов комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана высказались за выход республики из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на фоне ночных ударов США по иранским ядерным объектам.

Об этом сообщил представитель комитета Эбрахим Резаи.

"Большинство членов комитета выступили с резкой критикой деятельности МАГАТЭ и призвали прекратить или приостановить сотрудничество с агентством. Кроме того, среди требований членов комитета, которые планируется включить в повестку [будущего] заседания парламента, были пересмотр участия в ДНЯО и отказ Ирана от договора", - сказал он в интервью агентству Tasnim.

По словам Резаи, во внеочередном заседании комитета также приняли участие представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и замглавы МИД республики. Представитель ОАЭИ со своей стороны заверил парламентариев, что после американских ударов по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане были приняты все необходимые меры, а текущая ситуация не вызывает беспокойства.

Источник: ТАСС