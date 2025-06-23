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Эксклюзивная 30%-я скидка от PASHA Insurance для абонентов «Premium» тарифа Azercell

First News Media13:11 - Сегодня
Эксклюзивная 30%-я скидка от PASHA Insurance для абонентов «Premium» тарифа Azercell

ООО «Azercell Telecom» и ОАО «PASHA Insurance» запустили совместную кампанию для пользователей тарифного пакета «Premium».

Согласно условиям акции, абоненты тарифа «Premium» смогут приобрести страховой продукт «Full CASCO» от PASHA Insurance со скидкой в размере 30%. Данный полис покрывает различные риски, включая дорожно-транспортные происшествия, угон, пожар, стихийные бедствия и другие непредвиденные ситуации.

Чтобы воспользоваться предложением, абоненты тарифа «Premium» могут оформить заявку через мобильное приложение «Azercell».

Дополнительную информацию можно получить по ссылке: https://pasha-insurance.az/az

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