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Хаменеи просит у Путина поддержки - СМИ

First News Media13:52 - Сегодня
Хаменеи просит у Путина поддержки - СМИ

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, который приехал в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, передаст ему письмо верховного лидера аятоллы Али Хаменеи с просьбой поддержать Тегеран после ударов США по ядерным объектам, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Со слов собеседников, иранская сторона «пока не впечатлена» поддержкой России в условиях продолжающейся операции Израиля и американской атаки, и хотела бы, чтобы Путин «сделал больше». Они не уточнили, на какую именно помощь рассчитывает Тегеран.

Путин ранее осудил Израиль и заявил, что Иран имеет право использовать ядерные технологии в мирных целях. По словам российского президента, в переговорах сторон должна быть «проявлена гибкость». Москва предлагала стать посредником в урегулировании между Израилем и Ираном, в том числе Путин озвучил эту идею в разговоре с американским президентом Дональдом Трампом. Однако тот в ответ заявил: «Сделайте мне одолжение, выступите посредником сначала у себя», имея в виду конфликт России с Украиной.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова различными путями помогать Ирану на фоне обострения на Ближнем Востоке. Во многом это зависит от запросов самого Тегерана, пояснил он.

«Все зависит от того, что необходимо Ирану, - ответил Песков на соответствующий вопрос. - Мы предложили наши посреднические усилия. Это конкретно. Мы заявили о своей позиции, это тоже очень важное проявление, вид поддержки иранской стороны. Дальше все будет зависеть от того, что сейчас необходимо Ирану».

Источники: Reuters, РБК, ТАСС

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