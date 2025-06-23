Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Кремле.

Встреча проходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке - с 13 июня удары по Ирану Израиль наносил ежедневно. Целью его операции было названо уничтожение ракетной и ядерной программ исламской республики. Конфликт особенно обострился в связи с атакой США в ночь на 22 июня по трем иранским ядерным объектам.

Последняя встреча российского лидера с главой МИД Ирана проходила 17 апреля. Они в том числе обсуждали продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество и взаимодействие на международной арене.

Источник: ТАСС