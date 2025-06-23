11-й день войны: Израиль наносит авиаудары, Иран отвечает массированной ракетной атакой

Израильские военно-воздушные силы с утра понедельника начали наносить новую серию ударов по военным объектам на территории Ирана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сообщается об ударах израильтян по военным объектам в Тегеране, а также по расположенному недалеко от него городу Кередж. В иранской столице Израиль атаковал территорию вблизи одного из зданий Иранского общества Красного Полумесяца. По Кереджу же было выпущено несколько ракет. Информации о последствиях атаки пока нет.

В свою очередь Иран атаковал ракетами и беспилотниками-камикадзе всю территорию Израиля с севера на юг, говорится в заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Там уточнили, что ударами иранских ракет поражены Тель-Авив, Хайфа, Ашкелон, Ашдод, Акко, Цфат и другие города Израиля. При обстрелах Иран применил баллистические ракеты Kheibar Shekan, Emad, Qadr и Fattah-1.

Источники: Fars, NourNews, ТАСС