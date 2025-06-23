Министр обороны Израиля назвал цели израильских ударов по Тегерану

Министр обороны Израиля Исраэль Кац рассказал о целях волны израильских ударов, наносимых в настоящее время по Тегерану.

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит беспрецедентные по силе удары по целям режима и правительственным репрессивным органам в самом центре Тегерана, включая штаб-квартиру «Басидж», тюрьму Эвин для политических заключенных и противников режима, часы «Уничтожение Израиля» на площади Палестины, штаб-квартиру внутренней безопасности Корпуса стражей исламской революции, идеологический штаб и другие цели режима», — говорится в заявлении Каца.

Отметим, что часы «Уничтожение Израиля», установленные в самом центре Тегерана в 2017 году, отсчитывают время до «исчезновения Израиля к 2040 году».

Источник: MigNews