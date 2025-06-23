Депутат парламента Армении замешан в контрабанде алмазов из России

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность организованной преступной группы, занимавшейся систематическим хищением алмазов у компании «АЛРОСА» с последующей контрабандной поставкой сырья в Армению.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФСБ, похищенные алмазы направлялись в армянскую компанию ООО «АДМ Даймондс», бенефициаром которой является армянский предприниматель и депутат парламента Армении Хачатур Сукиасян.

В рамках спецоперации были задержаны сотрудница «АЛРОСА» Валентина Матющенкова, ее сын Алексей Матющенков, а также предполагаемые контрабандисты Армен Петросян и Арман Саакян. В ходе обысков силовики изъяли около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, значительные суммы наличных и ювелирные изделия.

Как уточнила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, к преступной схеме также причастны граждане Армении А.А. Багикян и А.А. Багикян, объявленные в международный розыск.