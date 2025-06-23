По ядерному объекту в Фордо нанесли новый удар

Ядерный объект в иранском Фордо вновь подвергся атаке со стороны Израиля.

Об этом сообщает иранское агентство ILNA со ссылкой на местные власти.

«Несколько минут назад <..> [Израиль. —ред.] снова атаковал ядерный объект в Фордо. Как заявили представители Организации по атомной энергии, никакой опасности или угрозы гражданам нет», — говорится в сообщении.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Источник: Газета.ру