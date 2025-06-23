МАГАТЭ: На объектах в Натанзе и Исфахане зафиксированы разрушения

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало разрушения на иранских ядерных объектах в Натанзе и Исфахане в результате бомбардировки США, заявил директор агентства Рафаэль Гросси на экстренном заседании Совета управляющих МАГАТЭ, посвященном ситуации в Иране после американских ударов по трем ядерным объектам, передает ТАСС.

«Среди поврежденных [на объекте в Исфахане] зданий есть те, которые связаны с переработкой урана <...>. На объекте в Натанзе был нанесен удар по установке для обогащения урана», - сказал он.

Помимо этого, по данным МАГАТЭ, при ударе по Исфахану пострадали туннели, которые использовались для хранения обогащенного топлива.

Международное агентство по атомной энергии зафиксировало воронки от проникающих боеприпасов на месте иранского ядерного объекта в Фордо, который подвергся бомбардировке со стороны ВВС США, оценить ущерб подземной инфраструктуре на данный момент невозможно, отметил также он.

«На объекте Фордо, главном иранском объекте по обогащению урана до 60%, теперь видны воронки, что указывает на использование проникающих боеприпасов, это согласуется с заявлениями США. На данный момент никто, в том числе МАГАТЭ, не в состоянии оценить ущерб под землей», - сказал в своем выступлении Гросси.

По словам Гросси, инспекторы МАГАТЭ должны провести проверку иранских ядерных объектов и зафиксировать запасы урана.

«Прежде всего мы должны вернуться за стол переговоров. А для этого разрешите инспекторам МАГАТЭ <...> вернуться на ядерные объекты Ирана и зафиксировать запасы урана, включая, в первую очередь, 400 кг обогащенного до 60% урана», - сказал он.

По словам Гросси, если этого не произойдет, то «насилие и разрушения могут достичь невообразимого уровня». Он добавил, что инспекторы МАГАТЭ сейчас находятся в Иране и готовы приступить к проверкам немедленно. Сам директор агентства также выразил готовность отправиться в Иран.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. Взаимные удары продолжаются. Обе стороны сообщают о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания в ряд объектов. США вступили в вооруженный конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане.