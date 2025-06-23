США через посредников передали Ирану намерение Израиля завершить конфликт - СМИ

Соединенные Штаты обратились к ближневосточным чиновникам с просьбой передать Ирану, что Израиль стремится к скорейшему завершению конфликта, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, Израиль продолжает наносить удары по целям в Иране, однако стремится завершить войну. Тегеран же, как пишет газета, сталкивается с «опасным выбором»: либо нанести США ответный удар, рискуя расширением войны, либо вернуться к ядерным переговорам с возможными уступками.

Источник: ТАСС