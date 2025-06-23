В Баку ищут водителя, ездившего с закрытым госномером - ВИДЕО

В Баку разыскивают водителя, нарушившего правила, скрыв номерной знак автомобиля.

В социальных сетях распространились кадры, на которых водитель автомобиля, двигавшегося по дороге Баку-Сумгайыт, нарушил правила, закрыв государственный регистрационный номер своего транспортного средства.

На видео запечатлено, как автомобиль марки Toyota Prius едет с частично закрытым номерным знаком.

В связи с этим в Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУГДП) сообщили BAKU.WS, что водитель, управлявший автомобилем с ограниченной видимостью государственного регистрационного знака, объявлен в розыск, передает 1news.az.

После установления личности и задержания водителя будут приняты меры в соответствии с законодательством.