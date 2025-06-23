Лейла Алиева приняла участие в дне выпускника участников проекта «Поддержка образованию молодых девушек» - ФОТО

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, Министерство науки и образования и Фонд развития образования совместно организовали 23 июня день выпускника для участников проекта «Поддержка образованию молодых девушек».

День выпускника был проведен c целью празднования выпуска участников стипендиальной программы «Поддержка образованию молодых девушек имени Ханифы Меликовой-Зардаби» и проекта «Ты не один», которые поступили в высшие учебные заведения, набрав высокие баллы в 2021 году, а также их целеустремленности и достижений.

В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, министр науки и образования Эмин Амруллаев, председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов, депутаты и представители общественности, в том числе студенты.

В ходе мероприятия был показан видеоролик о проекте.

Председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова отметила, что эта инициатива направлена на решение проблем девушек, столкнувшихся с трудностями социального и финансового характера, для того, чтобы подарить им надежду и вселить уверенность в будущем. Этот смелый шаг является ярким примером веры в силу образования и развития женщин. Успехи, достигнутые молодыми девушками, получающими образование, являются примером для будущих поколений. Их нынешние достижения сформируют завтрашнее общество. На этом пути наше будущее в их руках.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил важность вовлечения девушек и женщин в образование: «Результаты различных исследований подтверждают, что образование матерей играет важную роль в формировании будущего поколения как более грамотного, подготовленного и социально активного. Широкое представительство женщин на всех уровнях системы образования служит не только гендерному равенству, но и интеллектуальному и социальному развитию общества в целом. В этой связи расширение проектов и стипендиальных программ, направленных на образование молодых девушек, должно стать одним из приоритетов государственной политики».

Министр также подчеркнул, что подобные инициативы создают условия для возрождения филантропических традиций и укрепления чувства социальной ответственности в обществе. Уровень развития общества напрямую зависит от интеллектуального и социального развития женщин. Наличие сильных женщин не означает слабость мужчин, а наоборот, укрепление общества в целом. В этой связи важно, чтобы и государственный, и частный секторы поддерживали образование в рамках сотрудничества. Кроме того, министр отметил, что подобные проекты также будут способствовать устранению социального неравенства за счет расширения доступа к образованию для девушек, проживающих в регионах. Он отметил, что обеспечение инклюзивности в сфере образования является одним из основных столпов долгосрочной стратегии национального развития.

Председатель Правления Фонда развития образования Эльнур Насибов отметил, что программа «Поддержка образованию молодых девушек», организованная Фондом, реализуется уже четвертый год: «За этот период около 350 девушек из социально уязвимых слоев населения получили возможность обучаться в высших учебных заведениях в рамках проекта. Основная цель – содействие социальному равенству и расширение доступа к высшему образованию для девушек из малообеспеченных семей. Данная инициатива способствует интеграции молодых женщин в общество и их профессиональному развитию. В то же время, для участия в программе стипендий и развития «Парла», реализуемой Фондом, поступило в общей сложности 1465 заявок на период 2023-2025 гг., из которых только 100 человек смогли воспользоваться программой. Среди отобранных – 5 членов семей шехидов и супруги шехидов. В настоящее время программу завершили 14 выпускников, 4 из которых уже трудоустроены».

Э. Насибов также подчеркнул, что поддержка частного сектора играет важную роль в подобных социально ориентированных инициативах, реализуемых Фондом.

Затем выступила вдова шехида Эльшада Гасанова Аксана Гасанова, которая подчеркнула, что является выпускницей программы поддержки образованию вдов шехидов «Уверенными шагами в будущее» в рамках проекта «Ты не одинок» и выразила благодарность Государственному комитету, а также Министерству науки и образования за оказанную поддержку.

На мероприятии были награждены девушки, окончившие обучение в рамках проекта «Поддержка образованию молодых девушек».

После выступлений мероприятие продолжилось художественной частью.