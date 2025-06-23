Трамп заявил, что все ядерные объекты в Иране уничтожены

Расположенные под землей ядерные объекты Ирана получили максимальный ущерб в результате проведенной ВС США операции.

Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

«Монументальный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение - это точный термин!» - написал он.

«Самые большие разрушения были нанесены гораздо ниже уровня земли. В яблочко!» - добавил глава государства.

В ночь на 22 июня президент Трамп сообщил, что американские вооруженные силы провели успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта. С 13 июня Израиль ежедневно наносит удары по Ирану в рамках операции, направленной против иранской ядерной программы.

Источник: ТАСС