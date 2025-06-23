Трамп допустил возможность смены власти в Иране

Президент США Дональд Трамп допустил в своей соцсети Truth Social возможность смены власти в Иране, если нынешнее руководство не сможет реализовать лозунг «Сделать Иран снова великим».

«Это не политкорректно — использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, то почему бы не сменить этот режим?» — написал американский лидер.

Ранее Трамп назвал удары США по ядерным объектам Ирана «великолепным успехом» американских военных и заявил, что Тегеран должен согласиться «закончить эту войну», иначе последствия будут «гораздо серьезнее».

Источник: РИА Новости