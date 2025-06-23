Арагчи: агрессия Израиля и США против Ирана чревата серьезными последствиями

Агрессия Израиля и Соединенных Штатов в отношении Ирана чревата серьезными последствиями не только для Ближнего Востока, но и для всего мира.

Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи по прибытии в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Действия [Израиля и США] имеют серьезные последствия и создают проблемы не только для Ирана, но и для региона, для международного сообщества, а также для международного права», - сказал министр.

По его словам, нападения Израиля и США на Иран могут быть расценены исключительно как агрессия, тогда как исламская республика действует в рамках законной самообороны.

Министр расценил атаку США на иранские ядерные объекты как удар по режиму нераспространения ядерного оружия и всей системе международной безопасности. По его словам, совершенное накануне нападение на Иран ставит под сомнение эффективность Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Атака США на ядерные объекты Ирана поставила под вопрос ДНЯО, пошатнула режим нераспространения и будет иметь негативные последствия для международной безопасности. И это обеспокоенность, которую сейчас выразили многие страны», - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

В соответствии с ДНЯО, ядерные объекты стран - подписантов этого договора должны находиться под защитой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Источник: ТАСС