Нефть дорожает после ударов США по Ирану

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут после того, как США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, в ходе торгов стоимость Brent с поставкой в августе поднималась выше 81 доллара за баррель - максимума с середины января, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.07 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,27% к уровню предыдущего закрытия - до 76,44 доллара за баррель, августовских фьючерсов Brent - на 1,48%, до 78,15 доллара, августовских фьючерсов на WTI - на 1,37%, до 74,85 доллара.

Цена августовского Brent ранее в ходе торгов в ночь на понедельник поднялась выше 81 доллара за баррель впервые с 17 января, максимальная отметка составила 81,4 доллара.

Источник: РИА Новости