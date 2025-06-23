Трамп назначил 22-летнего бывшего продавца в супермаркете главой антитеррористического подразделения DHS

Вашингтон — Президент США Дональд Трамп назначил 22-летнего Томаса Фугейта временно исполняющим обязанности директора Центра по программам и партнерствам в области превенции (CP3) при Министерстве внутренней безопасности (DHS).

Этот центр отвечает за предотвращение терроризма и экстремистского насилия. Решение, принятое в мае 2025 года, вызвало резкую критику на фоне роста угроз национальной безопасности, включая недавние удары США по Ирану и предупреждение DHS о повышенном риске терактов внутри страны.

Фугейт, окончивший в 2024 году Техасский университет в Сан-Антонио по специальности «политика и право», не имеет опыта в сфере борьбы с терроризмом. Его резюме включает работу продавцом в супермаркете, управление небольшим ландшафтным бизнесом, стажировку в консервативном фонде Heritage Foundation и участие в предвыборной кампании Трампа 2024 года.

Первоначально Фугейт занимал должность помощника в иммиграционном отделе DHS, но был повышен до руководителя CP3, управляющего грантовой программой на $18 млн, после ухода эксперта по контртерроризму Уильяма Брэниффа. «Это как поставить стажера во главу компании», — комментируют специалисты, отражая обеспокоенность экспертов и сенатора Криса Мерфи (демократ от Коннектикута).

Это не первый спорный выбор Трампа. Ранее он предложил Пита Хегсета, телеведущего Fox News без опыта в военном управлении, на пост министра обороны, несмотря на обвинения в неподобающем поведении. Роберт Кеннеди-младший, скептик вакцинации, был назначен министром здравоохранения, а Тулси Габбард, критиковавшаяся за связи с сирийским режимом, — директором национальной разведки.

Номинация Мэтта Гетца на пост генпрокурора была отозвана из-за скандалов.

Назначение Фугейта вызывает вопросы о приоритетах администрации в области безопасности, особенно на фоне сокращения финансирования CP3 и переориентации DHS на пограничную политику. Критики опасаются, что привлечение неопытных лоялистов может ослабить усилия по борьбе с внутренним экстремизмом, указывая на стремление Трампа перестроить федеральные ведомства под свои политические цели.