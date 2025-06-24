Генсек НАТО назвал несерьезными российско-украинские переговоры в Стамбуле

Генсек НАТО Марк Рютте считает российско-украинские переговоры в Стамбуле несерьезными.

Об этом он заявил на Публичном форуме НАТО, пишет ТАСС.

«НАТО намерена обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры, а то, что происходит сейчас в Стамбуле — это несерьезно», — сказал он.

Рютте повторил призыв ко всем странам НАТО продолжать инвестировать в расширение производства украинского оружия. По его словам, это необходимо сделать для «подготовки Киева к серьезным переговорам».

До этого он заявил, что Евросоюз и канадские власти в 2025 году поставят Украине оружия на общую сумму в €35 млрд. Он отметил, что сначала речь шла о €20 млрд, но впоследствии страны пришли к другому консенсусу.

Источник: Gazeta.ru