Из дома Пярвин Абиевой украдено более 100 тысяч манатов – ВИДЕО

Актриса Пярвин Абиева рассказала в эфире программы «İncə səhər» на Xəzər TV о том, что из ее дома была украдена крупная сумма денег.

«У меня украли более 100 тысяч. Это произошло не за один раз - деньги брали по частям. Я не знала, думала, что деньги на месте, месяцами не проверяла. Знаю, кто это, но не буду говорить. Я копила их на образование брата, это была сумма, которую собирала годами. Этот человек был рядом со мной много лет, но я не смогла ничего доказать», - отметила в эфире П.Абиева, подчеркнув, что вернуть украденные деньги ей не удалось.