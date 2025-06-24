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Иран отрицает причастность к ракетному обстрелу Израиля, повлекшему гибель и разрушения

First News Media14:30 - Сегодня
Иран отрицает причастность к ракетному обстрелу Израиля, повлекшему гибель и разрушения

Государственное телевидение Ирана опровергло сообщения о причастности иранского правительства и вооруженных сил к ракетному обстрелу северных районов Израиля.

По предварительным данным, одна или две ракеты были перехвачены израильской системой ПВО, пострадавших не зафиксировано, однако сам инцидент рассматривается как серьезное обострение ситуации, передает Fox News.

Израильские власти заявляют, что атака произошла менее чем через четыре часа после вступления в силу режима прекращения огня. Министр обороны Израиля и начальник Генштаба уже пообещали жесткий ответ, обвинив Тегеран в грубом нарушении договоренностей. В то же время, официальный Иран категорически отрицает свою причастность к инциденту.

Ситуация осложнилась серией из пяти ракетных волн, зафиксированных вскоре после начала перемирия. Одна из ракет упала в городе Беэр-Шева на юге Израиля, нанеся разрушения жилому кварталу. На месте удара продолжают работать экстренные службы, проводится разбор завалов. По данным спасателей, жертв среди находящихся под завалами нет, однако ведутся профилактические работы.

Трагедия произошла в одном из убежищ, где укрылась семья из четырех человек. Убежище приняло на себя прямое попадание ракеты с мощной боеголовкой. Как сообщил представитель израильского командования тыла, в этом случае даже защищенное помещение не смогло спасти жизни находившихся внутри. Все четверо погибли. Кроме того, 26 человек получили ранения различной степени тяжести от взрывной волны.

Известно, что в момент пуска ракет израильские боевые самолеты уже находились в воздушном пространстве над территорией Ирана. По данным израильской стороны, была произведена ответная атака по ряду иранских пусковых установок.

Несмотря на стремление международного сообщества к стабилизации обстановки, ситуация остается крайне хрупкой. Израильские власти настаивают на ответственности Тегерана, в то время как Иран утверждает, что атака могла быть делом рук «неконтролируемых радикальных элементов» на территории страны или одного из прокси-формирований, действующих в регионе.

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