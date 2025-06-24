Саида Мирзиёева возглавила Администрацию президента Узбекистана

Указом президента Узбекистана учреждена должность руководителя Администрации президента, на эту должность назначена Саида Шавкатовна Мирзиёева.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

С августа 2023 года Саида Мирзиёева занимала пост помощника президента, а до этого с ноября 2022 года она работала заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента.

Саида Мирзиёева - выпускница Университета мировой экономики и дипломатии, магистр Ташкентского государственного юридического университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат экономических наук.

В 2019-2020 годах занимала должность заместителя директора Агентства по информации и массовым коммуникациям при Администрации президента, затем - заместителя председателя попечительского совета Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.

Шавкат Мирзиёев в августе 2023 года утвердил новую структуру Администрации президента Узбекистана. Тогда была упразднена должность главы АП, а также введены ещё две должности помощника президента, число советников выросло с 9 до 11 и другое.

Источник: Gazeta.uz