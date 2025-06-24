Иран разработал план для предотвращения сбоев в ядерной деятельности

Иран разработал план по предотвращению сбоев в осуществлении ядерных работ.

Об этом сообщает IRNA со ссылкой на главу Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами.

По его словам, Тегеран предпринимает шаги, направленные на обеспечение бесперебойного хода ядерных работ.

Эслами отметил, что проведена необходимая подготовка и в настоящее время ведется оценка нанесенного ущерба.

«Мы заранее предусмотрели подготовку к восстановительным работам. Наша цель — не допустить каких-либо сбоев в процессе производства и технического обслуживания», — подчеркнул он.