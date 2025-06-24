Трамп заявил, что «должен заставить Израиль успокоиться»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израилю в конфликте с Ираном необходимо успокоиться и он должен заставить еврейское государство сделать это.

«Израиль должен успокоиться. Я должен заставить Израиль успокоиться», - сказал Трамп журналистам перед отправлением на саммит НАТО в Гааге, его слова приводит ТАСС со ссылкой на Reuters.

Трамп заявил о нарушении перемирия и Ираном, и Израилем. Он подчеркнул, что недоволен обеими сторонами, но израильской в особенности.

При этом американский лидер не считает, что режим прекращения огня перестал действовать.

«Я так не думаю», - ответил он на вопрос журналиста о нарушении режима прекращения огня.