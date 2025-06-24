Трамп: Израиль развернет самолеты и не будет наносить удары по Ирану

Израиль развернет самолеты и не будет наносить удары по Ирану.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп во вторник созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и попросил его отменить удар по Ирану после нарушения режима прекращения огня, и глава правительства еврейского государства сократил масштаб атаки.

Об этом неназванный израильский чиновник сообщил корреспонденту портала Axios Бараку Равиду.

«Трамп позвонил Нетаньяху во вторник и попросил его вообще не проводить атаку в Иране. Нетаньяху сказал Трампу, что он не может отменить удар и что необходим какой-то ответ на нарушение Ираном режима прекращения огня. В итоге было принято решение значительно сократить масштабы нанесения удара, отменить атаку по большому количеству целей и нанести удар только по одной цели», - приводит журналист слова источника на своей странице в соцсети X.

Источник: ТАСС