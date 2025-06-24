В России предложили выдворять семьи иностранцев, чьи дети не ходят в школу. С такой инициативой в МВД обратилась депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

По ее словам, в городах наблюдается ситуация, когда тысячи детей мигрантов остаются вне системы образования. Текст обращения оказался в распоряжении KP.RU.

«Особую обеспокоенность вызывает ситуация, при которой количество не посещающих школу детей мигрантов достигает 50%. В частности, в Москве насчитывается более 80 тысяч детей мигрантов, при этом только 25 тысяч из них обучаются в школах, что подтверждает наличие системной проблемы», – говорится в документе.

Она считает, что уклонение от учебы мешает интеграции, способствует росту правонарушений и созданию замкнутых этнических сообществ. Депутат предлагает обязать детей уроженцев стран Средней Азии посещать российские школы. А в случае систематического нарушения выдворять из страны не только ребенка, но и его родителей.

В последние годы в России наблюдается стабильный рост числа иностранцев, приезжающих в страну вместе с семьями. По данным МВД, сейчас в стране проживает свыше 638 тысяч несовершеннолетних мигрантов.