Трамп уверен, Иран никогда не перезапустит ядерную программу, но в Иране так не считают

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не сможет восстановить ядерную программу после американских ударов.

«Иран никогда не восстановит свои ядерные объекты», - написал он в Truth Social.

Между тем в Иране заявляют, что будут развивать свою атомную промышленность и никогда не прекратят этот процесс.

С соответствующим заявлением выступил представитель Организации по атомной энергии Исламской республики Бехруз Камальванди.

«Они должны знать, что эта отрасль широко развита в нашей стране, они не могут ее уничтожить. Учитывая имеющиеся у нас мощности и возможности, развитие этой сферы будет продолжаться и не остановится», - сказал он иранской Гостелерадиокомпании.