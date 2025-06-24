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Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Алтыагаджский национальный парк - ФОТО

First News Media16:40 - Сегодня
Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Алтыагаджский национальный парк - ФОТО

В рамках поездки в Хызинский район вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента реконструкции Центра реабилитации для диких животных, расположенного на территории Алтыагаджского национального парка.

Здесь будут созданы необходимые условия для возвращения в естественную среду обитания диких животных, нуждающихся в реабилитации, в особенности медведей. В центре будут проводиться ветеринарные осмотры животных, процессы физической реабилитации, программы по поведенческим этапам восстановления, специальные режимы кормления. Эти процессы позволят выпускать животных в естественную среду обитания только тогда, когда они будут полностью готовы.

Затем полностью выздоровевшие дикие птицы, чья многолетняя реабилитация была завершена в Бакинском зоологическом парке, были выпущены в дикую природу на территории Алтыаагаджского национального парка при участии Лейлы Алиевой и Арзу Алиевой. Среди выпущенных в дикую природу птиц были 2 болотных луня и 1 белохвостый орлан-береговик. Эти хищные птицы были обнаружены местными жителями в ослабленном и травмированном состоянии и переданы в Бакинский зоологический парк. Под наблюдением специалистов Зоологического парка птицы были полностью реабилитированы и приведены в состояние, подходящее для их естественной среды обитания. Выпуск птиц в дикую природу после реабилитации имеет большое значение с точки зрения восстановления равновесия в экосистеме и защиты биоразнообразия.

Общественное объединение IDEA обращается к гражданам с тем, что содержание диких животных в домашних условиях приводит к ослаблению биоразнообразия, нарушению природного баланса и серьезной угрозе жизни животных. Подобные ситуации не только приводят к потере дикими животными своих природных инстинктов, вызывают стресс и агрессивное поведение, но и представляют потенциальную угрозу для жизни человека. В то же время граждан просят сообщать о любых слабых или раненых диких животных на горячую линию Бакинского зоологического парка (012 4401096) для их привлечения к реабилитации.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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