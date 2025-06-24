Вопреки призывам Трампа: Израиль продолжает атаковать объекты в Иране - СМИ

Израиль нанес удар по окрестностям городов Баболь и Бабольсер на севере Ирана уже после объявленного президентом США Дональдом Трампом перемирия, сообщило иранское агентство ISNA.

По его информации, в городах произошли взрывы. Информации о том, какие именно объекты были целью Израиля, не сообщается.

Израильская государственная телерадиокомпания Kan же сообщила, что ВВС Израиля атаковали радиолокационную станцию, расположенную к северу от Тегерана.

Удар был нанесен в ответ на утренний ракетный запуск в сторону Израиля, который израильская сторона сочла нарушением режима прекращения огня. Цель в Иране носила символический характер, отмечает Kan.

Израильские удары произошли на фоне утверждений Трампа о том, что режим прекращения огня между Ираном и Израилем продолжает действовать. Американский лидер пообещал, что Израиль не будет наносить удары по исламской республике.

«Израиль не собирается нападать на Иран. Все самолеты развернутся и направятся домой. <...> Никто не пострадает, режим прекращения огня в силе», - написал он в Truth Social.