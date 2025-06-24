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Словакия поддержит санкции против РФ за гарантии и 20 млрд евро

First News Media17:15 - Сегодня
Словакия поддержит санкции против РФ за гарантии и 20 млрд евро

Словакия назвала условие для поддержки нового, 18-го пакета санкций Евросоюза против России.

Министр иностранных дел страны Юрай Бланар заявил, что для принятия такого решения словацкое правительство оценивает риски, может ли оно нанести ущерб национальной экономике, сообщил новостной сайт Euractiv Slovakia.

«Переговоры все еще продолжаются, - цитирует издание слова Бланара после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. - Но исходя из того, что обсуждалось до сих пор, очевидно, что пакет не окажет негативного влияния на экономику Словакии, и мы готовы его поддержать». Однако Братислава будет просить гарантий энергетической безопасности и поддержки для смягчения последствий отключения от российских источников энергии, уточнил он.

«Существуют также арбитражные риски, которые затронут Словацкую Республику, возможно, на сумму до 20 млрд евро, - заявил также глава МИД. - Вот почему мы требуем гарантий того, как будут решаться эти негативные последствия». В связи с этим Бланар сообщил о стремлении премьер-министра страны Роберта Фицо встретиться с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Дании Метте Фредериксен, чья страна будет председательствовать на обсуждениях инициативы RePowerEU – «дорожной карты» по прекращению импорта российских энергоносителей.

Согласно прозвучавшему накануне заявлению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, власти Венгрии и Словакии решили заблокировать 18-й пакет санкций в отношении России, ранее анонсированный Евросоюзом. «Мы сделали это, потому что Евросоюз хочет запретить государствам-членам, включая Венгрию и Словакию, покупать дешевый российский природный газ и дешевую российскую нефть, как они делали ранее», - сказал Сийярто.

Решение принято в ответ на планы Евросоюза о поэтапном отказе от импорта российских энергоносителей, добавил министр. В качестве дополнительного аргумента он рассказал о том, что в случае принятия такого пакета возрастут расходы на коммунальные услуги.

Как написало позже издание Euractiv Slovakia, несмотря эти заявления венгерской стороны, Словакия не планирует блокировать санкции, а представители дипломатии Евросоюза по-прежнему верят в то, что позиции Братиславы и Будапешта можно будет согласовать.

Как сообщила 10 июня Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия подготовила предложения по 18-му по счету пакету санкций против России, нацеленному на доходы Москвы от продажи энергоносителей, российские банки и военную промышленность. Для одобрения предложений по санкциям требуется единогласие в блоке.
В рамках пакета в числе прочего предлагается снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, запретить импорт нефтепродуктов из российского сырья и добавить в санкционные списки еще 77 судов так называемого «теневого флота». Потолок цен на российскую нефть был введен в конце 2022 года, когда ее стоимость превышала 80 долларов за баррель.

Источник: DW

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