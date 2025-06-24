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Пезешкиан: Иран готов соблюдать перемирие, если его не нарушит Израиль

First News Media19:15 - Сегодня
Пезешкиан: Иран готов соблюдать перемирие, если его не нарушит Израиль

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика готова придерживаться условий перемирия, при условии, что Израиль также будет их соблюдать.

Он подчеркнул, что Тегеран открыт к диалогу для урегулирования конфликта.

«Если сионистский режим не нарушит условия перемирия, Иран также останется приверженным соглашению. Мы готовы к переговорам и отстаиванию законных прав иранского народа за столом переговоров», — отметил Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

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