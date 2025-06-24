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В Абшеронском районе бродячая собака напала на бабушку и внучку - ВИДЕО

First News Media19:45 - Сегодня
В Абшеронском районе бродячая собака напала на бабушку и внучку - ВИДЕО

В поселке Джейранбатан Абшеронского района бездомная собака напала на женщину и ее внучку.

Как сообщает Report, инцидент произошел, когда местная жительница Рафига Гусейнова вместе с внучкой направлялась в магазин.

В результате нападения женщина получила травмы и была доставлена в больницу, где ей ввели вакцину против бешенства.

По факту происшествия жители обратились в местный муниципалитет и территориальное представительство ИВ. Там заявили, что из-за отсутствия финансирования не могут проводить мероприятия по отлову бездомных животных.

Однако в Исполнительной власти Абшеронского района сообщили, что по всей территории продолжается отлов бродячих собак. Животные доставляются в специализированные приюты с использованием спецтранспорта.

Также уточняется, что ведется работа по созданию Центра заботы о бездомных животных в Абшеронском районе.

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