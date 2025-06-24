Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Член Палаты представителей Конгресса США (республиканец, от штата Джорджия) Бадди Картер заявил, что номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Как передает ТАСС, об этом он написал в соцсети Х.

"Я только что номинировал президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в знак признания его исторической роли в установлении перемирия между Израилем и Ираном и предотвращении получения крупнейшим в мире государством - спонсором терроризма самого смертоносного оружия на планете", - написал в Х.