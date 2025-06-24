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Судан: AnewZ раскрывает ужасающую реальность войны - ВИДЕО

First News Media21:20 - Сегодня
Судан: AnewZ раскрывает ужасающую реальность войны - ВИДЕО

Международный телеканал AnewZ выпустил документальный фильм, поднимающий завесу молчания над одной из самых недооценённых гуманитарных катастроф современности — войной в Судане.

Лента «Судан: Борьба за выживание» (ориг. название «Sudan: Fight for Survival») рассказывает не столько о политике, сколько о судьбах людей, оказавшихся в самом эпицентре трагедии.

Журналисты телеканала стали одними из немногих, а порой и единственными представителями ведущих зарубежных СМИ, кто смог попасть в горячие зоны, включая недавно освобождённый район Сальха в Омдурмане. Камера фиксирует то, от чего мир часто отворачивается: разрушенные дома, тела погибших, массовые захоронения — свидетельства жестоких столкновений и тяжёлых боёв. Фильм не просто показывает последствия, но и ищет ответ на вопрос: почему мировое сообщество до сих пор остаётся в стороне.

Автор фильма, тележурналист и документалист Анастасия Лаврина, отмечает:

«Мы снимали этот фильм с чувством ответственности перед теми, чьи голоса никто не слышит. Это не просто рассказ о войне. Это история надежды, достоинства и боли, рассказанная теми, кто продолжает жить и бороться, несмотря ни на что».

Фильм также поднимает важную тему — влияние внешнего вмешательства и поставок оружия, которые подпитывают конфликт, делая его практически бесконечным.

Документальный фильм доступен для онлайн-просмотра по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=W8KPWJkUD2w&t=301s

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